В столице Поморья состоится турнир по виртуальному и реальному баскетболу

Как и фестиваль уличных субкультур, он состоится второго июня, в рамках программы всероссийского олимпийского дня— В 2024 году Министерство спорта России признало новую дисциплину — «баскетбольное двоеборье» и включило её во всероссийский реестр видов спорта, — рассказал президент Олимпийского совета Архангельской области Андрей Багрецов.