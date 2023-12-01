В «Пари НН» рассказали, кому пришла идея позвать Романцева на должность советника клуба

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что идея пригласить бывшего тренера сборной России Олега Романцева на должность советника клуба принадлежит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии