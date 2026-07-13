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Мировое обозрение

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Стоимость нефти Brent поднялась до 82 долларов впервые с 22 июня

Нефть марки Brent снова пробила отметку в 82 доллара за баррель. Впервые с 22 июня. Это не просто цифры на табло — это сигнал, который бьет прямо по карману каждого, кто заправляет машину или покупает товары в магазине.

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