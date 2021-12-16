«Нас разочаровала пассивно-отстраненная позиция западных государств»

У России есть спутники, которые могут отслеживать перемещения военных как в Европе, так и в США. Об этом «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
У России есть спутники, которые могут отслеживать перемещения военных как в Европе, так и в США. Об этом «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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