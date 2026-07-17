Джейлен Блэкмон официально присоединился к «Динамо-Владивосток»

23-летний разыгрывающий Джейлен Блэкмон (191 см) подписал контракт с « Динамо-Владивосток ». Блэкмон завершил выступление в NCAA в 2025 году и отыграл сезон за бельгийский «Лимбург», набирая 23,4 очка, 2,8 подбора и 3 передачи за 30,1 минуты в среднем при 38,1% точности из-за дуги.
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