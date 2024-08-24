Почти как Питт и Джоли: Ченнинг Татум и его экс-супруга продолжают сражаться в суде

Бракоразводный процесс тянется уже почти шесть лет. Ченнинг Татум никак не завершит свой развод LEGION-MEDIA 44-летний Ченнинг Татум и 43-летняя Дженна Дуан, объявившие о расставании еще в 2018-м, никак не могут закончить свой развод.
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