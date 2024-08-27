Бывшего начальника отдела МВД Москвы обвинили в помощи жене-адвокату

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника ОМВД Басманного района Москвы подполковника полиции Сергея Андреева, обвиняемого в совершении должностного преступления ради помощи жене-адвокату.
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