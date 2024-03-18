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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Роберто о 3:0 с «Атлетико»: «Отличная игра всей команды. «Барса» должна выкладываться по максимуму, мы собираемся бороться за все трофеи до конца»

Каталонская команда выиграла матч 29-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.  «Это была очень важная неделя. Мы знали, что нам предстоят трудные матчи.

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