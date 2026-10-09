Маринуем лук тремя способами: ставим на стол вместе с шашлыком

Чаще всего мясо для шашлыка сразу маринуют вместе с луком. Но лук к вкуснейшему шашлыку можно подать и отдельно: будем мариновать его тремя разными способами, а затем ставить на стол к мясу.
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