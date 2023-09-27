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Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах

Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах

Азиатская культура вызывает обширный интерес у российских школьников и даже дошколят. Некоторые предпочитают смотреть мультфильмы в жанре "аниме", в то время как другие увлечены литературой — книжными комиксами.

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