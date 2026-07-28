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Ротенберг о «Красной Машине»: «Сделаем все, чтобы дети показывали яркий, советский хоккей. Дай бог увидеть воспитанников на Олимпиаде, побеждающих Канаду и США»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг посетил открытие филиала академии в Челябинске.

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