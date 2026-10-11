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Татар-информ

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Глава Минфина США Бессент заявил о выгодности американцам сделки с РФ по дизелю

Глава Минфина США Бессент заявил о выгодности американцам сделки с РФ по дизелю

Сделка Соединенных Штатов с Россией о поставках дизельного топлива выгодна для американцев. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

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