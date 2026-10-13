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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ариэль Хельвани: «Стрикленд сам согласился на контракт с UFC. Рано или поздно они просто отберут у него пояс»

Журналист Ариэль Хельвани считает, что UFC отберет у Шона Стрикленда чемпионский пояс, если он продолжит отклонять бои.

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