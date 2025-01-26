Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США нужно прекратить выступать с ложными обвинениями в отношении других стран и раскрыть информацию о работе американских биологических лабораторий по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии