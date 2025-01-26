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Китай призвал США раскрыть данные о своих биолабораториях по всему миру

Китай призвал США раскрыть данные о своих биолабораториях по всему миру

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США нужно прекратить выступать с ложными обвинениями в отношении других стран и раскрыть информацию о работе американских биологических лабораторий по всему миру.

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