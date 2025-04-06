Все больше американских компаний хотят вернуться в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что фиксирует большое количество запросов от американских компаний на возвращение в Россию как в энергетической сфере, так и в других.