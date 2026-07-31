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EvoCause: новый метод ИИ находит первопричины сбоев в телеком-сетях

EvoCause: новый метод ИИ находит первопричины сбоев в телеком-сетях

В телекоммуникационных и облачных системах сбои часто вызывают каскады связанных аварийных сигналов. Определить, с какого именно события всё началось, — задача анализа первопричин (Root Cause Analysis, RCA).

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