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США опять чего-то опасаются

США опять чего-то опасаются

Гений про злодейства Что там опять за переживания такие у гегемона? Кого он так испугался, а главное - почему? Вроде к ним ни у кого претензий нет - разве что высказываются и стыдят, ну так стыд не дым, глаза не ест.

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СЗ
Светлана Зуева
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