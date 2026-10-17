На самом краю пушистого розового облачка, там, где тёплый летний день встречается с тихим синим вечером, жили-были по соседству добрый Дедушка Солнышко и ласковая Бабушка Луна.
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