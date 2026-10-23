Провозглашенная обеими сторонами концепция «одна нация — два государства» уже не вызывает прежнего доверия Александр Перевалов На фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) во время встречи.
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У них "помутнение" осеннее? Что армяне, что грузины ... Теперь и азеры? Какие то суицидальные судороги ... Их может облучают? Идиотическими лучами?((