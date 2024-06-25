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Об истинных размерах Северной Кореи и почему это интересно

Об истинных размерах Северной Кореи и почему это интересно

Сегодня 3,6K прочитали Сразу оговорюсь, что называю КНДР «Северной Кореей» не потому, что следую американской пропаганде (это с их подачи появился данный термин).

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