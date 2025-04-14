БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Центральная Азия на распутье: Турция, ЕС, Китай, провернувший рискованную операцию Д. Трамп

Центральная Азия на распутье: Турция, ЕС, Китай, провернувший рискованную операцию Д. Трамп

Пока Д. Трамп продолжает играть в глобальную игру на удержание внимания, попутно показывая наглядные примеры качественного заработка, кстати, из своих же книжек вроде «Дар Мидаса», «Думай как миллиардер» и т.

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