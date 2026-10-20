КРАСНОЯРСК, 20 октября, ФедералПресс. В Красноярске расширили категорию семей, которые могут брать напрокат вещи первой необходимости для малышей: теперь воспользоваться услугой могут родители детей до двух лет – раньше возрастной предел составлял полтора года.