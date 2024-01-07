Нью-Дели попал в свой собственный капкан: Москва проявила такую жесткость, какую от нее даже в Вашингтоне не ожидали.

Коней на переправе не меняют, а танкеры при необходимости развернуть можно. Даже нужно. Особенно если давний партнёр резко нарушает договоренности, как это сделал Нью-Дели в отношении импорта российской нефти.
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