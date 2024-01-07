Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Нью-Дели попал в свой собственный капкан: Москва проявила такую жесткость, какую от нее даже в Вашингтоне не ожидали.

Нью-Дели попал в свой собственный капкан: Москва проявила такую жесткость, какую от нее даже в Вашингтоне не ожидали.

Коней на переправе не меняют, а танкеры при необходимости развернуть можно. Даже нужно. Особенно если давний партнёр резко нарушает договоренности, как это сделал Нью-Дели в отношении импорта российской нефти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
И чо дальше?
Ответить
2 час.
Элла
Надеюсь, что в Нью-Дели проясняться мозги при подсчёте убытков от простоя НПЗ!
Ответить
1 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а дальше придёт конь в пальто ууууу, жуть.......🤫
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх