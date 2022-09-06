Задержан приезжий, избивший мужчину за замечание в Краснодаре

Задержан приезжий, избивший мужчину за замечание в КраснодареВ Кавказском районе полицейские задержали 40-летнего приезжего, который в Краснодаре избил 37-летнего мужчину за замечание о распитии спиртных напитков на детской площадке и скрылся.