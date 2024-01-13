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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Итальянские неврологи решили, что кофе защищает нервные клетки

Итальянские неврологи решили, что кофе защищает нервные клетки

Кофе защищает от развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Итальянские неврологи из университетов Фоджи и Бари провели исследование, в результате которого обнаружили, что этот напиток содержит активные компоненты, способствующие защите нервных клеток.

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