Итальянские неврологи решили, что кофе защищает нервные клетки

Кофе защищает от развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Итальянские неврологи из университетов Фоджи и Бари провели исследование, в результате которого обнаружили, что этот напиток содержит активные компоненты, способствующие защите нервных клеток.
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