Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Алексадр Савельев
    Наказывать строжайше, тех кто легализовался нелегально и тех кто им помог.Посмеёмся вместе:...
  • Виктор Становской
    Департировать всё иностранцев из средней Азии и с ними гос.служащих кто в России устроил легализацию незаконных мигра...Побежали с тонуще...
  • Юдкевич Сергей
    И эта шлюха наверняка осталась в том же кресле.Троицу приезжих, ...

План был почти идеальным: Командир взвода МВД и её зам расстроились, что остались без премии на Новый год, и собрали её с подчинённых. Карма

План был почти идеальным: Командир взвода МВД и её зам расстроились, что остались без премии на Новый год, и собрали её с подчинённых. Карма

Avia.pro - Новости В конце 2023 года, в преддверии новогодних праздников, в одном из подразделений Министерства внутренних дел во Владивостоке произошло необычное и довольно неприятное событие, связанное с двумя ответственными сотрудницами этого подразделения – лейтенантом полиции Екатериной С.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Да уж, сколько этим...не плати, им все равно мало и мало. Две засранки, две ненасытные утробы. И вот тебе натуральный рекет. Судить их нужно народным судом, а не продажным и полной этих свиноматок укатать.
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13 час.
Наталья Изъюрова
Какое позорище! Надо судить и дать по полной, чтобы все видели и знали, что так будет с каждым сволочным мвдешником. Испанский стыд!!!(((
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11 час.
Азохен вей товарищи бояре
У гаишников это вообще норма, грабить людей на дорогах и делиться с паханами награбленным. ОПГ.
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9 час.

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