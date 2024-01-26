План был почти идеальным: Командир взвода МВД и её зам расстроились, что остались без премии на Новый год, и собрали её с подчинённых. Карма

Avia.pro - Новости В конце 2023 года, в преддверии новогодних праздников, в одном из подразделений Министерства внутренних дел во Владивостоке произошло необычное и довольно неприятное событие, связанное с двумя ответственными сотрудницами этого подразделения – лейтенантом полиции Екатериной С.
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