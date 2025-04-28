Times: Трамп должен любой ценой защищать суверенитет Украины, а не поощрять РФ

Любое решение по мирному урегулированию конфликта на Украине, которое будет продвигать президент США Дональд Трамп, должно защищать суверенитет Киева, а не ограничивать его и поощрять "агрессию" со стороны России.
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