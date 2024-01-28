То есть София Эрнст «подставила» мужа?

Интересные истории София Эрнст «подставила» мужа, опубликовав пост в запрещенном в России Инстаграме Смотришь на эту фотографию, и прямо гордиться хочется: настоящего патриота России Константина Эрнста награждает в Кремле Президент России.
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