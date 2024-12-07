Генштаб ВС Белоруссии: «Орешник» разместят в стране как ответ на шаги США

Решение о размещении российского комплекса «Орешник» в Белоруссии принято как ответ на действия США и Германии по развертыванию ракет средней дальности в Европе, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) страны Сергей Лагодюк, 7 декабря сообщает БелТА.