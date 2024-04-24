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«Нуждаются в первую очередь»: каким странам требуется продовольствие из России

«Нуждаются в первую очередь»: каким странам требуется продовольствие из России

Недавно стало известно, что меморандум между Россией и ООН по вопросу сельскохозяйственного экспорта продолжает действовать, страна добивается обеспечения беспрепятственного доступа сельхозтоваров и продовольствия на мировой рынок.

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