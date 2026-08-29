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Украина просит исключить ее из зоны действия российских спутников "Рассвет"

Украина просит исключить ее из зоны действия российских спутников "Рассвет"

Zuma/TASS Власти киевского режима просят исключить Украину из зоны охвата российской группировки спутников "Рассвет".

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