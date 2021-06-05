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Андрей Малахов и Наталья Шкулева отметили 10-летний юбилей свадьбы

Андрей Малахов и Наталья Шкулева отметили 10-летний юбилей свадьбы

Празднование состоялось дома, буднично и обычно – без нарядов. Андрей Малахов и Наталья Шкулева отметили 10-летний юбилей свадьбыАндрей Малахов 4 июня показал в своём Instagram, как скромно они с женой отпраздновали десять лет совместной жизни.

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