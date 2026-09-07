Shooter: Why USA Network Canceled The Ryan Phillippe And Omar Epps Series

Ryan Phillippe starred alongside Omar Epps in Shooter, a TV remake of a 2007 movie. Here's why USA shot the series down with the end of Season 3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым