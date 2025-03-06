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Дерматолог назвала неочевидные причины вросших ногтей

Дерматолог назвала неочевидные причины вросших ногтей

И какие методы лечения может предложить современная медицина. Онихокриптоз или «вросший ноготь на ноге» — достаточно распространенная проблема стопы в обычной дерматологической и ортопедической клинической практике.

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