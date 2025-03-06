Дерматолог назвала неочевидные причины вросших ногтей

И какие методы лечения может предложить современная медицина. Онихокриптоз или «вросший ноготь на ноге» — достаточно распространенная проблема стопы в обычной дерматологической и ортопедической клинической практике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии