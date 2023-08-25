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Гленн Робинсон побывал на просмотре в «Бостоне»

«Бостон» на этой неделе организовал личный просмотр для свободного агента Гленна Робинсона-младшего (29 лет, 198 см).

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