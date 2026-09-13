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Царьград

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Губернатор сообщил о кончине народного художника Владимира Молодкина

Губернатор сообщил о кончине народного художника Владимира Молодкина

Александр Авдеев сообщил о смерти народного художника России Владимира Молодкина. Художник, прославившийся мстерской лаковой миниатюрой, скончался в 81 год.

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