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Квартира, дом, дача

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Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    В США вырастили тупое население , они все  проглатывают ... !               Пришли ... , ходят дома в ботинках .... п...Зачем в СССР дела...
  • вадим рощин
    Туповатые суждения к тебя, Малик. Первобытник т какой-то.Зачем в СССР дела...
  • Катя Плетнева (Плетнёва)
    Только не зеркало!!!!!! Порой после готовки уже сил нет, да и есть хочется, а тут - протирать по нескольку раз в день...Чем заменить плит...

Зачем в СССР делали розетки на 70 сантиметров выше, чем в Европе

Зачем в СССР делали розетки на 70 сантиметров выше, чем в Европе

Если хорошо присмотреться к хронике прошлых лет, то можно заметить закономерность, что в Советском Союзе розетки и выключатели были установлены выше, чем в Европе.

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Комментарии
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Grandad
Выходит, что в США еще больше заботились о пользователях, устанавливая выключатели у пола, чтобы можно было включать ногой.
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9 час.
вадим рощин
Туповатые суждения к тебя, Малик. Первобытник т какой-то.
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8 час.
МГ
Малик Гумеров
В США вырастили тупое население , они все  проглатывают ... !               Пришли ... , ходят дома в ботинках .... пинули ... и свет .... !               Хрюшек так же приучают .... - условные рефлексы  вырабатывают .... !
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3 час.

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