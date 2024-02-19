Если хорошо присмотреться к хронике прошлых лет, то можно заметить закономерность, что в Советском Союзе розетки и выключатели были установлены выше, чем в Европе.
Зачем в СССР делали розетки на 70 сантиметров выше, чем в Европе
Комментарии
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Grandad
Выходит, что в США еще больше заботились о пользователях, устанавливая выключатели у пола, чтобы можно было включать ногой.
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9 час.
вадим рощин
Туповатые суждения к тебя, Малик. Первобытник т какой-то.
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8 час.
МГ
Малик Гумеров
В США вырастили тупое население , они все проглатывают ... ! Пришли ... , ходят дома в ботинках .... пинули ... и свет .... ! Хрюшек так же приучают .... - условные рефлексы вырабатывают .... !
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3 час.
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