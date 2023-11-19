ООН предупреждает о массовом голоде в Газе

ГАЗА (ИА Реалист). 17 ноября Организация Объединенных Наций прекратила поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости в Газу и предупредила о растущем риске массового голода после того, как в осажденном анклаве из-за отсутствия топлива перестали работать интернет и мобильная связь.