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ООН предупреждает о массовом голоде в Газе

ООН предупреждает о массовом голоде в Газе

ГАЗА (ИА Реалист). 17 ноября Организация Объединенных Наций прекратила поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости в Газу и предупредила о растущем риске массового голода после того, как в осажденном анклаве из-за отсутствия топлива перестали работать интернет и мобильная связь.

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