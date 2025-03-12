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В ДНР рассказали о расстреле ВСУ автомобилей с мирными жителями

В ДНР рассказали о расстреле ВСУ автомобилей с мирными жителями

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прямой наводкой из танка обстреливали гражданские машины. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная жительница поселка Шевченко в пригороде Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

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