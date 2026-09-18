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FiNE NEWS

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Американцы дали Лукойлу ещё месяц на поиски покупателя для зарубежных активов — и это выглядит как маленький, но яркий сигнал!

Вот это поворот, который заставляет улыбнуться даже в непростые времена! Американский Минфин решил не рубить с плеча и продлил специальную лицензию для Лукойла аж до 22 октября.

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