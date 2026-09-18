Американцы дали Лукойлу ещё месяц на поиски покупателя для зарубежных активов — и это выглядит как маленький, но яркий сигнал!

Вот это поворот, который заставляет улыбнуться даже в непростые времена! Американский Минфин решил не рубить с плеча и продлил специальную лицензию для Лукойла аж до 22 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразильцы выбираю...
- Ссора из-за фразы...
- Стубб стал главны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым