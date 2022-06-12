Коалиция левых сократила отставание от коалиции Макрона до 0,56%

После подсчета бюллетеней 95% голосов левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона смог сократить отставание от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в туре выборов в парламент Франции до 0,56%.