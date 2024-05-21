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Школьников Севастополя из-за полученного стресса освободили от ЕГЭ

Школьников Севастополя из-за полученного стресса освободили от ЕГЭ

Такое решение принял министр просвещения правительства РФ по обращению губернатора города. Свою инициативу глава города объяснил неспокойной обстановкой и напомнил, что только за прошлую неделю Севастополь атаковали четыре раза.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Тогда Белгородскому губернатору надо срочно делать то же самое, весь вопрос, кто собирался поступать дальше - какие баллы предъявят? Все &quot;стобалльники&quot;?
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17 час.

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