Школьников Севастополя из-за полученного стресса освободили от ЕГЭ

Такое решение принял министр просвещения правительства РФ по обращению губернатора города. Свою инициативу глава города объяснил неспокойной обстановкой и напомнил, что только за прошлую неделю Севастополь атаковали четыре раза.
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