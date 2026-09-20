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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Росеньор, сукин сын» кричали фанаты «Страсбура» про экс-тренера во время матча с «Парижем». После игры англичанин спровоцировал потасовку – он сослался на «неуважение к семье»

Главный тренер « Парижа » Лиэм Росеньор подвергся оскорблениям болельщиков на матче со « Страсбуром » (2:1), который возглавлял в прошлом.

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