Жительницы Марий Эл написали депутату про рост цен. Он назвал их «хабалками» и предложил «побиться головами о стену»

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Avia.pro - СМИ Итак: Когда в морозное утро жители Йошкар-Олы открыли свои любимые социальные сети, ожидая праздничных поздравлений и легкой новогодней эйфории, они вряд ли могли предсказать, что их ждет столкновение с настоящим вербальным штормом от народного избранника.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Чтоб застрелились!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Владимир Дудкин
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А чего другого вы ожидали от депутата Едараса?
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