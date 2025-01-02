Жительницы Марий Эл написали депутату про рост цен. Он назвал их «хабалками» и предложил «побиться головами о стену»

Avia.pro - СМИ Итак: Когда в морозное утро жители Йошкар-Олы открыли свои любимые социальные сети, ожидая праздничных поздравлений и легкой новогодней эйфории, они вряд ли могли предсказать, что их ждет столкновение с настоящим вербальным штормом от народного избранника.
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