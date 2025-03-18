Почти 15 тысяч врачебных консультаций получили в «Поездах здоровья» жители Нижегородской области с начала года

Почти 15 тысяч врачебных консультаций провели в «Поездах здоровья» с начала года. Жители Нижегородской области получили помощь терапевтов, кардиологов, неврологов, офтальмологов, оториноларингологов, хирургов, урологов, гинекологов, онкологов и других специалистов.
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