Алеан назвал самые дешевые курорты на Черноморском побережье

Национальный туроператор "Алеан" сообщил, что наиболее бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске.
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