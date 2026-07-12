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Царьград

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Алеан назвал самые дешевые курорты на Черноморском побережье

Алеан назвал самые дешевые курорты на Черноморском побережье

Национальный туроператор "Алеан" сообщил, что наиболее бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске.

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