Максут Шадаев оценил передовые технологии в сфере цифровизации на выставке «Форум будущего»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября, ФедералПресс. В пятницу заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву проекты уральских компаний на Втором IT-конгрессе и выставке «Форум будущего», которые проходят в эти дни в «Екатеринбург-ЭКСПО».