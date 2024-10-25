Максут Шадаев оценил передовые технологии в сфере цифровизации на выставке «Форум будущего»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября, ФедералПресс. В пятницу заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву проекты уральских компаний на Втором IT-конгрессе и выставке «Форум будущего», которые проходят в эти дни в «Екатеринбург-ЭКСПО».
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