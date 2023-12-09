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Эрдоган раскритиковал США за отказ принимать проект резолюции по Газе

Эрдоган раскритиковал США за отказ принимать проект резолюции по Газе

Справедливый мир возможен, но не с США. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение американской стороны наложить вето на проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа.

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