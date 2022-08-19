Для контроля очереди перед МАП "Пограничный" грузоперевозчики Приморья создали ассоциацию

Грузоперевозчики Приморья решили самостоятельно разобраться с проблемой образования огромных очередей на въезде перед МАП "Пограничный" Приморского края.
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