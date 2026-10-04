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«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта

«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта

Внутреннее кольцо стало плотнее, а внешнее — более рыхлым за несколько лет Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) впервые в истории провёл спланированное и успешное наблюдение покрытия звезды малым телом Солнечной системы.

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