«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта

Внутреннее кольцо стало плотнее, а внешнее — более рыхлым за несколько лет Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) впервые в истории провёл спланированное и успешное наблюдение покрытия звезды малым телом Солнечной системы.
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